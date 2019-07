Trans Air Congo relance sa ligne Pointe Noire-Libreville-Cotonou

(Agence Ecofin) - Trans Air Congo (TAC) revient au Bénin et au Gabon. Quatre mois après la suspension de ses liaisons vers ces deux pays, la compagnie privée congolaise annonce la relance de ses vols vers Libreville et Cotonou. « Trans Air Congo a le plaisir de vous annoncer la reprise des vols vers Libreville et Cotonou à partir du 18 juillet 2019 », a écrit le transporteur aérien sur son compte Twitter, ce vendredi 12 juillet 2019.

Désormais, les rotations entre le Congo, le Bénin et le Gabon se feront deux fois par semaine, les jeudis et dimanches. Le vol TSG703 partira de l’aéroport international Agostinho-Neto de Pointe-Noire à 18h00, fera escale à l’aéroport international Léon Mba de Libreville à 19h 20, d’où il redécollera à 20h 05, pour enfin se poser à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou à 21h 45. Au retour, le vol TSG704 décollera de l’aéroport Cotonou à 23h 00 pour retourner à sa base de Pointe Noire a 02h50 après une escale à Libreville.

La relance de cette route est l’une des retombées fructueuses de la récente réunion tenue à Cotonou entre les autorités aéronautiques du Congo et du Bénin. A l’issue de cette consultation, les deux parties avaient invité TAC à élaborer un plan de relance ; intégrant des actions durables qui permettront une meilleure gestion de la sécurité des vols, ainsi qu’une meilleure procédure interne pour le reversement dans les délais requis, des engagements financiers de la compagnie, vis-à-vis de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Bénin, et des autres structures partenaires de l’aviation civile.

Pour rappel, TAC avait suspendu ses vols à destination de capitale béninoise le 17 mars 2019, pour des raisons opérationnelles. Dans son plan de redéploiement, elle projette de relancer des vols vers Abidjan en Côte d’Ivoire et Bamako au Mali.

Romuald Ngueyap