La construction de l'autoroute Kanyemba-Mahuwe, qui reliera le Zimbabwe à la Zambie et au Mozambique, est sur la bonne voie

(Agence Ecofin) - Les travaux de construction de la route Kanyemba-Mahuwe au Zimbabwe sont en cours, une partie de la route est déjà goudronnée et recouverte d’une couche d’asphalte. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports et du Développement des infrastructures, Joel Biggie Matiza.

Le projet routier de Kanyemba devrait jouer un rôle clé dans la transformation du district frontalier, faisant de la région une ceinture verte et une plaque tournante du tourisme. Il devrait relier le Zimbabwe, la Zambie et le Mozambique et créer des opportunités économiques considérables pour la ville frontalière de Kanyemba.

Le projet financé par le gouvernement japonais dynamisera les échanges commerciaux entre les trois pays. Prévue pour être achevée d’ici 2020, le projet routier comprendra également la construction d’un pont flottant sur le fleuve Zambèze, qui servira de passerelle pour le transport de camions lourds en direction de la Zambie et du Mozambique.

L’autoroute Kanyemba-Mahuwe constituera une alternative à l’initiative du Corridor Nord-Sud dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Il s’inscrit également dans le cadre du programme national d’amélioration des infrastructures, visant à faire du Zimbabwe une économie à revenu intermédiaire à l’horizon 2030.

Romuald Ngueyap