Camair Co densifie ses rotations vers la partie septentrionale du Cameroun

(Agence Ecofin) - Après plusieurs mois de galère, les populations des régions septentrionales du Cameroun peuvent renouer avec des fréquences de vols réguliers en direction de la partie méridionale. Camair Co, la compagnie aérienne publique, a annoncé le démarrage depuis le 8 juillet 2019, d’un nouveau programme de vols prévoyant 10 départs hebdomadaires de Douala et de Yaoundé, à destination des villes de Garoua, Maroua et Ngaoundéré.

Il y a encore quelques mois, les difficultés de cette compagnie à assurer le transport des passagers vers les régions septentrionales du Cameroun ont régulièrement provoqué le courroux des passagers dans différents aéroports. En effet, il n’était pas rare de voir des passagers attendre plus de quatre jours pour être enfin embarqués.

Cet épisode, consécutif à la réduction de la flotte de la compagnie, pour diverses pannes, semble désormais éloigné. En effet, Camair Co vient d’incorporer à sa flotte un Boeing 737, a annoncé l’entreprise. Cet aéronef permet à la compagnie aérienne publique camerounaise d’envisager également la relance des destinations régionales, suspendues depuis quelques mois pour défaut d’avions.