Le Sénégal débloque 77 milliards FCFA et gèle la TVA pour soutenir le transport aérien et le tourisme

(Agence Ecofin) - Le Sénégal a annoncé l’allocation d’une enveloppe de 77 milliards FCFA, en riposte au Covid-19 qui a profondément désorganisé l’aviation civile et les secteurs associés. L’annonce a été faite par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr (photo), le mardi 14 avril au cours d’une séance de travail avec les principales entreprises du secteur.

Cet appui s’inscrit dans le cadre du Plan de résilience économique et social (PRES) de 1 000 milliards FCFA mis sur pied par le gouvernement sénégalais pour atténuer les impacts économiques et sociaux de cette pandémie, qui a déjà fait 299 contaminations, dont 2 décès et 183 guéris, selon le dernier bilan.

Dans sa répartition, 45 milliards FCFA seront affectés au hub d’Air Sénégal dans l’opérationnalisation de son plan de développement ; une somme de 15 milliards FCFA sera allouée au crédit hôtelier et touristique, tandis que 12 milliards FCFA seront affectés au paiement des hôtels réquisitionnés pour le confinement des cas contacts du Covid-19 ; et 5 milliards FCFA sont destinés à soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l’État.

En outre, le gouvernement a consenti à décaisser 200 milliards FCFA pour alimenter un fonds de garantie et de bonification qui permettra aux entreprises du secteur de disposer de crédit de trésorerie et de prêts rapides auprès des établissements financiers.

Une autre mesure forte qui vient d’être prise est le report du paiement de la TVA des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens pour une durée indéterminée.

Soulignons qu’une « unité d’experts financiers » et une plateforme digitale ont été mises en place par le ministre Alioune Sarr pour une meilleure efficacité et une meilleure visibilité de toutes ces actions.

Romuald Ngueyap

