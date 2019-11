South African Airways annule la quasi-totalité des vols prévus vendredi et samedi, à cause de la grève annoncée du personnel

(Agence Ecofin) - L’annonce de grève de son personnel a eu raison de la compagnie nationale sud-africaine. Un mouvement de revendication qui interviendra quatre jours après l’annonce par la SAA, de la suppression prochaine de plus de 900 postes, dans le cadre de sa restructuration.

« South African Airways (SAA) a annulé la quasi-totalité des vols domestiques, régionaux et internationaux programmés pour le vendredi 15 et le samedi 16 novembre 2019. L'objectif principal est de minimiser l'impact des perturbations sur les clients », écrit le transporteur aérien dans un communiqué rendu public le 13 novembre 2019.

A l’origine de ces annulations massives, le mouvement d’humeur projeté par la SACCA (South African Cabin Crew Association) et la NUMSA (National Union of Metalworkers of South Africa) pour ces deux jours. Concrètement, les deux syndicats exigent une augmentation salariale de 8 % ; tandis que l’employeur ne propose que 5,9 %, sous réserve de la disponibilité des fonds.

« Nous accordons la priorité à nos clients et regrettons le désagrément inévitable que ces annulations peuvent leur causer. Cependant, en agissant de manière proactive, la SAA peut aider certainement les clients à trouver des alternatives », a déclaré Tlali Tlali, porte-parole de la SAA. « Sous réserve d’autres arrangements, les clients sont priés de ne pas se rendre dans leurs aéroports de départ pendant la perturbation, SAA ne pouvant fournir aucune assistance. Les informations sur le statut de nos vols seront régulièrement mises à jour sur notre site Web ».

Malgré toutes ces perturbations, les vols retour de South African Airways prévus vendredi auront néanmoins lieu. Mieux encore, la grève n’affectera pas les opérations de ses filiales que sont SA Express, Mango, SA Airlink. Celles des compagnies partenaires de Star Alliance et des compagnies avec qui SAA partage des codes ne seront pas non plus concernées

Romuald Ngueyap



