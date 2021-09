Mozambique : construit par la Chine depuis 3 ans, l’aéroport de Chongoene devrait être livré en septembre

(Agence Ecofin) - La province de Gaza, dans le sud du Mozambique, est jusqu’ici la seule des dix provinces du pays à être privée d’un aéroport aux standards internationaux. Mais ce déficit d’infrastructures est sur le point d'être comblé.

Le chantier de l’aéroport de Chongoene, en construction dans la province de Gaza à environ 200 km de Maputo, devrait être achevé courant ce mois de septembre. Ceci conformément à la nouvelle échéance accordée en avril dernier à l’entreprise exécutant les travaux, qui a obtenu ce prolongement du délai en raison du ralentissement des travaux, occasionné par la Covid-19.

A en croire, le président d'Aeroportos de Moçambique (ADM), Emanuel Chaves, le taux d’exécution du projet est de plus 95%. De même, le personnel technique et administratif, déjà recruté, est actuellement en formation.

Démarrés le 5 octobre 2018, les travaux de construction de cet aéroport sont entièrement financés par un don chinois, à hauteur de 65 millions de dollars, et sont exécutés par China Aviation International Construction and Investment Co Ltd.

L’infrastructure, érigée sur une superficie totale d'environ 9 000 mètres carrés, comprend en dehors des bâtiments administratifs et autres ouvrages, une piste d'atterrissage de 1 800 mètres. Sa capacité d'accueil est estimée à 220 000 passagers par an.

Selon les contenus du contrat initial, la mise en service de cette plateforme aéroportuaire devrait intervenir environ un mois après la livraison du chantier.

Henoc Dossa (stagiaire)

