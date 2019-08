Le Gabon prépare de nouvelles taxes dans le secteur des transports

(Agence Ecofin) - Le gouvernement gabonais veut instaurer la redevance pour le développement des infrastructures aéronautique et de la redevance carburant. Le ministre des Transports et du Tourisme, Justin Ndoundangoye, a exprimé cette volonté le 9 août dernier, lors de la conférence budgétaire. Il était face au ministre de l’Économie et des Finances, Roger Owono Mba.

Elles « auront pour mission de rendre autonome financièrement l’ensemble des entités intervenant dans ce domaine, mais aussi de permettre la réhabilitation et le renouvellement de nos plateformes aéronautiques », assure le ministre des Transports.

Le transport urbain et la navigation maritime devront cependant être exonérés. En fait dans le but de donner une dynamique nouvelle au transport maritime et urbain, il est question de défiscaliser l’achat des produits pétroliers pour permettre aux compagnies Trans-Urb et à la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale de faire face à la concurrence.

S’agissant du tourisme, l’on va s’acheminer vers l’instauration et l’application des taux de TVA réduits dans ce domaine. Ce qui permettra à terme de rendre ce secteur « plus attractif et compétitif ».

