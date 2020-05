Nigeria : 10 entreprises présélectionnées pour la construction du 4e pont de Lagos, évalué à 2 milliards d’euros

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de l'État de Lagos a présélectionné 10 entreprises sur les 32 soumissionnaires éligibles qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt (EOI) pour la construction du quatrième pont de la mégapole. L’information a été rendue publique dans un communiqué conjoint d’Aramide Adeyoye et Ope George, respectivement conseiller spécial en BTP du gouverneur et directeur général du Bureau des partenariats public-privé.

Les 10 entreprises shortlistées comprennent CCECC Nigeria Limited ; CGGC-CGC Joint Venture ; China Harbour Engineering Company ; China State Construction Engineering Corporation Nigeria et IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret. La liste est complétée par Julius Berger Nigeria ; Mota-Engil & CCCC Consortium ; Mutual Commitment Company ; Power Construction Corporation of China et Ingenieros Consultores via Makais Energy.

« Le gouvernement de l'État de Lagos procédera maintenant à l'évaluation des candidatures conformément aux critères énoncés dans la demande de qualification et annoncera ensuite les soumissionnaires présélectionnés retenus, qui seront éligibles pour participer à la prochaine étape du processus de sélection / soumission », indique le communiqué.

Le quatrième pont continental de Lagos, long de 38 km, traversera la lagune de Lagos, offrant une importante liaison de trafic nord-sud entre l'île de Lagos et les villes de Lekki, Langbasa, Baiyeku et Itamagta. Évalué à 844 milliards de nairas (2 milliards d’euros), ce mégaprojet permettra de décongestionner Lagos et soulager la pression sur le 3e pont existant en fournissant une route alternative de Lekki à Ikorodu et d'Ikeja à Ajah.

Romuald Ngueyap

