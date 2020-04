Le Covid-19 force le Mozambique à reporter la livraison de l'aéroport de Chongoene construit par la Chine

(Agence Ecofin) - L'aéroport de Chongoene – en construction dans la province de Gaza, au sud du Mozambique, par China Aviation International Construction and Investment Co Ltd – devrait connaitre un retard de livraison de six mois en raison des contraintes imposées par la pandémie actuelle de coronavirus (Covid-19). Alberto Matusse, le directeur provincial des transports et communications, l’a fait savoir au quotidien Notícias.

A l’en croire, les travaux de construction de l'aéroport se déroulent actuellement à faible capacité, du fait que l'une des premières mesures que les entreprises impliquées ont adoptées a été d'empêcher le retour au Mozambique des travailleurs chinois qui s'étaient rendus dans leur pays d'origine en vacances ou pour célébrer le Nouvel An lunaire.

La période de construction de l'aéroport stipulée dans le cahier des charges était d'octobre 2018 à mars 2021. Les vols d’étalonnage des instruments devraient avoir lieu en avril 2021, et la mise en service effective de la plateforme, le mois suivant, en mai. L'aéroport de Chongoene est entièrement financé par un don du gouvernement chinois à hauteur de 65 millions de dollars.

« Cet aéroport vise à réaliser l'équité et la justice sociale entre les provinces de notre pays », avait dit le président du Mozambique Filipe Nyusi lors de la pose de la première pierre, en octobre 2018, en compagnie de l'ambassadeur de Chine au Mozambique, Cui Aimin. En effet, Gaza était jusqu’ici la seule province mozambicaine dont la capitale n'avait pas d'aéroport international.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

La BAD offre $34 millions au Mozambique pour la phase 2 de la route Mueda – Negomano