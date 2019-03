Ethiopie : Airbus en discussion avec Ethiopian Airlines pour une commande de nouveaux appareils

(Agence Ecofin) - La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a entamé des discussions avec le constructeur européen Airbus, concurrente directe de Boeing, pour commander de nouveaux appareils. C’est ce qu’auraient annoncé des sources proches de l’Elysée, citées par plusieurs médias européens.

Les discussions porteraient sur des commandes d’Airbus A350 et A320. D’après l’agence de presse Reuters, cette nouvelle commande devrait s’ajouter à une autre déjà en cours et portant sur plus d’une dizaine d’Airbus A350.

L’annonce intervient moins d’une semaine après le crash d’un Boeing 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines, ayant fait plus de 157 morts.

Même si les causes de l’accident n’ont pas encore été expliquées, les autorités éthiopiennes ont décidé de clouer au sol tous leurs 737 MAX 8. Cette décision a été immédiatement suivie par plusieurs autres pays à travers le monde puis par les USA.

Notons que pour l’instant, aucun détail n’a encore été révélé par rapport au montant de l’opération ni au nombre d’appareils objet des discussions.

Moutiou Adjibi Nourou