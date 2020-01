Nigeria : le deuxième pont du Niger affiche un taux de réalisation de 45 % et sera livré avant les délais en 2022

(Agence Ecofin) - C’est l’assurance donnée par le ministre nigérian du Travail et de l'Emploi, le Dr Chris Ngige (photo), la semaine dernière. C’était au cours de sa visite à Awka, dans l'Etat d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria.

« Le 2e pont du Niger est en cours. Le contractant s'est engagé à livrer lui-même le projet avant la date fixée de 2022. Nous les croyons parce qu'ils travaillent jour et nuit », a-t-il déclaré dans un entretien avec la presse locale.

A l’en croire, cette infrastructure, exécutée dans le cadre du Plan présidentiel de développement des infrastructures (PIDP), va mobiliser environ N336 milliards (929 millions de dollars) jusqu’à son achèvement.

Une fois terminé, le deuxième pont du Niger permettra de connecter, via le fleuve Niger, les villes commerciales d’Asaba et d’Onitsha dans les Etats du Delta et d'Anambra.

« Mis à part les petits contretemps occasionnés par les demandes d'indemnisation, il [contractant,] respecte le calendrier. Le travail est achevé à 45 % et les fonds pour la construction sont garantis », a-t-il ajouté.

La portée du chantier comprend un pont de 1,6 km de long, une autoroute à six voies de 10,3 km, un échangeur à Owerri et une station péage. Exécuté par Julius Berger PLC, le projet est financé par la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), en collaboration avec des investisseurs privés.

Romuald Ngueyap

