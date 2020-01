(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Transports, Kamel al-Wazir (photo), a révélé que son ministère consacrera près de 86 milliards de livres (5,4 milliards de dollars) de son budget d’investissement 2020 pour le développement des chemins de fer. Au regard des grands chantiers attendus, le ministère attend également un soutien du gouvernement de l’ordre de 55 milliards de livres (3,5 milliards de dollars) pour la période allant de juillet 2020 à 2022, a-t-il ajouté.

Ces dernières années, l’Egypte a consenti d’énormes moyens financiers pour la modernisation de ses chemins de fer. Seulement pour l’année 2019, le dynamisme des autorités égyptiennes a été nettement perceptible.

En août 2019, le gouvernement égyptien, par l'intermédiaire de l'Autorité nationale des tunnels (NAT), a signé un accord avec un consortium composé de Bombardier Transportation, Orascom Construction PLC et Arab Contractors, pour la conception et la construction de deux systèmes de monorail automatisés dans le cadre d'un contrat d'une valeur de près de 4,5 milliards de dollars.

Le 20 octobre 2019, la NAT a inauguré la plus grande station de métro d'Afrique et du Moyen-Orient sur la ligne 3 du métro du Caire, la capitale. Dénommée Heliopolis Station, cette installation d'environ 116,8 millions de dollars a été entièrement financée par le gouvernement égyptien.

En novembre dernier, Egyptian National Railways (ENR) a signé un contrat de 466,3 millions de dollars avec Progress Rail, un constructeur américain, pour la fourniture et la rénovation d’une centaine de locomotives.

Plus récemment, le mois dernier, l'ENR a conclu un accord de 1,13 milliard de dollars avec les Banques Export-Import (Eximbank) de Hongrie et de Russie, pour l’acquisition de matériel roulant. Le financement couvre l'importation et la fabrication de 1 300 wagons par Transmashholding, le principal fabricant de matériel ferroviaire en Russie. Il s’agit du plus gros contrat signé par ENR en termes de matériel roulant. Selon le ministère des Transports, cette acquisition améliorera la capacité ferroviaire totale de l'Egypte de 34 %, marquant le début d'une nouvelle ère plus prospère.

Romuald Ngueyap

