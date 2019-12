Tunisie : la BERD accorde un financement de 45 millions EUR pour le renouvellement du parc automobile de la Société des transports de Tunis

(Agence Ecofin) - Le gouvernement tunisien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé, jeudi à Tunis, un accord de garantie de financement dans le domaine du transport, d'un montant de 145 millions de dinars (45 millions d'euros).

L'accord a été paraphé au siège du ministère tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, en présence du ministre tunisien du Transport par intérim, René Trabelsi, et de Sue Barrette, directrice du département de l'infrastructure à la BERD, chargée de la coopération avec la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie.

Ce financement, octroyé sous forme de prêt, sera affecté au renouvellement du parc automobile de la Société des transports de Tunis (TRANSTU), notamment des véhicules de transport en commun déployés sur la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM), qui relie la capitale tunisienne à sa banlieue nord.

Selon les responsables de la BERD, le prêt est à un taux d'intérêt de 1 % et a une période de remboursement de 18 ans assortie de cinq années de grâce.

A noter que le coût total du projet de renouvellement du parc automobile de la TRANSTU pour cette ligne TGM est de l'ordre de 90 millions d'euros.

Romuald Ngueyap

