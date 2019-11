Aqualine, un projet de transport lagunaire d’Abidjan séduit les investisseurs internationaux qui veulent accompagner sa croissance

(Agence Ecofin) - Aqualine, un projet de transport par bateaux-bus sur la lagune Ébrié à Abidjan, passera bientôt à la seconde étape de son plan de croissance. C’est du moins l’écho positif qui revient de Johannesburg où se tient depuis trois jours, la deuxième édition de l'African Investment Forum (AIF).

Plusieurs investisseurs internationaux ont exprimé un « très fort intérêt » pour le projet porté par la Compagnie ivoirienne de transports lagunaires (Citrans), a déclaré à APA Marie-Laure Akin-Olugbade, la DG du Bureau régional de développement et de prestation de services de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique de l’Ouest.

« Le projet est particulièrement intéressant parce qu’il permet de répondre à un besoin social très fort qui est la mobilité urbaine. C’est un projet qui permet de résoudre le problème de pollution atmosphérique et surtout de capitaliser sur l’incroyable lagune Ebrié qui dessert pratiquement toutes les zones d’Abidjan », a-t-elle poursuivi.

Satisfait de l’attention que suscite son initiative, Zoumana Bakayoko, PDG de Citrans, veut amorcer et accélérer la deuxième phase de son expansion. Il est désormais question, dans cette étape du projet, de trouver « des investisseurs capables d’offrir des maturités plus longues, 15 ans, 20 ans, et surtout sur des taux d’intérêt qui nous permettent de donner des coûts très accessibles aux populations », a-t-il affirmé devant plusieurs investisseurs canadiens, japonais, africains et européens.

Si les financements sont bouclés, la compagnie envisage de mettre en service une quarantaine de navires ultra modernes de 70 à 240 places d’ici 2020. Pour l’heure, la première phase « offre la capacité de déployer des moyens pour transporter 15 à 16 000 passagers par jour alors qu’aujourd’hui à Abidjan les besoins sont dix fois plus », affirme Zoumana Bakayoko.

Rappelons que la Citrans, créée en mars 2014, a obtenu de l’Etat ivoirien une concession en BOT (Build–Operate–Transfer) de 25 ans pour l’exploitation de transport lagunaire de personnes par bateaux bus dans le district d’Abidjan, dans le cadre du transport public.

