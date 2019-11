Une multinationale chinoise va construire au Nigeria une usine de montage de locomotives qui produira 500 wagons par an

(Agence Ecofin) - Le géant chinois de la construction, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a procédé, le 9 novembre 2019, au lancement officiel des travaux de construction de la première usine de montage de locomotives du Nigeria.

C’est la ville de Kajola, dans l'Etat d'Ogun (sud-ouest du pays), qui a été retenue pour abriter cette infrastructure d’assemblage d’engins ferroviaires.

Il s’agit d’un projet qui marque un « tournant historique » dans le développement du secteur ferroviaire national, a déclaré Yemi Osinbajo (photo), le vice-président du Nigeria, qui prenait part à la cérémonie.

« Une fois terminée, l'usine devrait produire des wagons pour la ligne de chemin de fer Lagos-Ibadan, Abuja-Kaduna... et aussi satisfaire les besoins d'autres opérateurs ferroviaires de la sous-région ouest-africaine et même du continent », a ajouté Osinbajo.

Selon Rotimi Amaechi, le ministre nigérian des Transports, l’usine générera en moyenne 5 000 emplois, et produira 500 wagons par an pour répondre « aux demandes croissantes de passagers et de marchandises du nouveau réseau ferroviaire nigérian à gabarit standard ».

Notons que CCECC, est le principal adjudicataire de tous les grands chantiers ferroviaires au Nigeria.



Romuald Ngueyap



