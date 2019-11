Sécurité aéroportuaire et ferroviaire: le chinois Nuctech Company ambitionne d’exporter son savoir-faire vers le Gabon

(Agence Ecofin) - Une délégation du ministère gabonais des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et des Travaux publics vient de séjourner en Chine. Elle répondait à une invitation du groupe chinois Nuctech Company Limited, fournisseur des technologies de sûreté et sécurité aéroportuaires et ferroviaires.

Au cours de cette visite, la délégation gabonaise s’est rendue à l’usine de fabrication des équipements technologiques de sûreté et sécurité de dernière génération de Miyun, dans une banlieue de Pékin. Au programme aussi, la visite du dispositif d’intégration des systèmes d’inspection et de contrôle du nouvel aéroport de Pékin ; de l’usine de fabrication des équipements d’inspection et de contrôle de la ville de Nanjing ainsi que celle de fabrication des équipements de détection des menaces et de contrôle à distance de Shanghai.

L’intérêt du groupe chinois s’explique par la volonté du Gabon de renforcer le dispositif de sûreté et de sécurité dans ses aéroports, notamment au niveau de l’actuel aéroport international Léon Mba Libreville, de même que du second aéroport de la capitale, en construction à une trentaine de km de la ville.

Les responsables gabonais ayant séjourné en Chine se sont d’ailleurs montrés intéressés par ces différents équipements. Un partenariat avec Nuctech Company Limited est même envisagé.

Stéphane Billé