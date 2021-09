Bolloré Transport & Logistics acquiert un entrepôt dans le parc industriel de Nairobi Gate

(BOLLORE ) - Bolloré Transport & Logistics a acquis un espace d'entreposage de 5000 m2 dans le parc industriel de Nairobi Gate, à Nairobi, pour répondre à l'expansion de ses activités logistiques. Cet entrepôt ultramoderne très flexible va permettre à Bolloré Transport & Logistics de répondre aux besoins croissants de sa clientèle en logistique contractuelle dans les secteurs des boissons et des biens de consommation.

L'entrepôt, situé sur la rocade est de Nairobi, est idéalement connecté aux grands axes principaux, à l'aéroport international de Jomo Kenyatta et au port sec. Il a par ailleurs subi plusieurs modifications afin de répondre aux exigences requises et devenir pleinement opérationnel.

En plus de cette nouvelle acquisition, Bolloré Transport & Logistics exploite 161 277m2 d'espace d'entreposage à Nairobi et Mombasa, en propriété ou dans le cadre d'un bail de longue durée. La société fournit des installations d'entreposage à haute valeur ajoutée et sous douane destinées aux biens de consommation, au commerce de détail, aux produits manufacturés et agricoles tels que le thé et le café, ou encore au secteur de l'aide humanitaire.

« Bolloré Transport & Logistics connaît une expansion rapide de son activité de logistique contractuelle et d'entreposage au Kenya. Cela nous pousse à rechercher des installations d'entreposage tierces de haute qualité pour compléter notre maillage logistique. Le parc industriel de Nairobi Gate répond à nos critères en matière d'infrastructure et nous permet de continuer à proposer à nos clients des services de gestion des stocks à valeur ajoutée. » a déclaré Jason Reynard, CEO régional de Bolloré Transport & Logistics pour l'Afrique de l'Est.

À propos de Bolloré Transport & Logistics

Bolloré Transport &Logisticsest un acteur majeur du transport international et de la logistique avec 35 000 collaborateurs dans 109 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply chain, l'entreprise conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée. Implantée sur les principaux hubs portuaires et aéroportuaires du monde, Bolloré Transport & Logistics propose à ses clients un service de proximité, une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations de bout en bout. Implantée au Kenya depuis 1968, Bolloré Transport & Logistics exploite 161 000 m2 d'espace d'entreposage dans des centres logistiques à Nairobi, Mombasa et Kisumu. La société propose une gamme de services à 360° dans les domaines de la Supply Chain et de l'entreposage, des solutions de transport multimodal, de la distribution locale et régionale et de la logistique de projets industriels. Elle a su développer une expertise afin de fournir des installations spécialisées pour un large éventail d'industries, en particulier les produits manufacturés et le commerce de détail, les biens de consommation, les matières premières, l'aide humanitaire, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les télécommunications. www.bollore-transport-logistics.com