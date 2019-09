RDC : au moins 15 morts après le déraillement d’un train dans le Tanganyika

(Agence Ecofin) - La République démocratique du Congo renoue avec ses vieux démons. Le 12 septembre, une nouvelle catastrophe ferroviaire a fait au moins 15 morts dans le sud-est du pays, dans la province du Tanganyika.

Après avoir annoncé une cinquante victimes, sur son compte twitter hier, le ministre des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale, Steve Mbikayi, est revenu sur ses chiffres.

« Il y a de plus en plus de précisions. L’information donnée faisait état de 50 morts, mais quand on a pris contact avec les gestionnaires de la Société nationale des chemins de fer (SNCC), ils nous ont fait part, cet après-midi, de 10 morts, puis 11 et 4 autres corps ont été retrouvés sous le wagon, ce qui fait 15 morts », a-t-il expliqué.

« Il s'agit d'un train de marchandises qui partait de Nyunzu vers la gare de Nyemba. Deux wagons se sont couchés », a déclaré le président de l'intersyndicale de la SNCC, Victor Umba à l’AFP, précisant que « ceux qui sont morts dans ce déraillement sont des clandestins ».

Les déraillements de train de marchandises sont fréquents en RDC où ils sont pris d'assaut par des passagers clandestins, faute d'autres moyens de transport (trains de passagers ou routes praticables).

Le 17 mars dernier, un autre accident de train de marchandises s’est produit dans le centre-ouest du pays (province du Kasai), faisant 32 morts et 91 blessés, selon un bilan officiel. Un précédent accident avait lieu un mois plus tôt à la gare de Kalenda (Lomami) causant 5 morts.

La société nationale des chemins de fer, en difficulté financière, attribue ces accidents à répétition à l'état vétuste du réseau ferroviaire national.



Romuald Ngueyap