L'Egypte veut lancer le plus grand projet logistique au Moyen-Orient et en Afrique

(Agence Ecofin) - L’Egypte voit grand sur le marché de la logistique et du transport. Cette semaine, le ministre des Transports, Kamel al-Wazir, a signé un important protocole d'accord avec de grandes entreprises européennes, dans le domaine de la manutention de terminaux à conteneurs, en vue de lancer le plus important projet de logistique au Moyen-Orient et en Afrique, rapporte le site d’informations Egyptindependent.

Le projet, qui sera développé autour du port stratégique de Damietta, comprendra un terminal à conteneurs, une ligne de chemin de fer, un port à sec et une zone de distribution de fret, pour un investissement total de 750 millions d'euros dans la première phase.

Kamel al-Wazir a indiqué que le projet inclura également la mise en place d'un corridor logistique intégré comprenant un terminal à conteneurs. Le terminal sera relié à un port sec de la région d'Al Duhail, au Qatar, par une ligne de chemin de fer.

Selon ses explications, ce corridor intégré desservira sept ports situés sur le flanc est du canal de Suez ainsi que les ports sur la Méditerranée, ce qui réduira la pression sur le transport routier.

Le projet contribuera à faire du port de Damietta un point pivot dans la région de la Méditerranée orientale et à ouvrir de nouveaux marchés d'exportation, a déclaré Kamel al-Wazir indiquant que l’infrastructure permettra également d’attirer plus d’investissements directs étrangers, ce qui aura un impact positif sur le climat d'affaires en Egypte.

L'étude de faisabilité et le business plan seront achevés dans un délai de quatre mois. La phase 1 du projet sera opérationnelle d'ici fin 2022, a-t-il déclaré.



Romuald Ngueyap



