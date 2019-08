L'Egypte attribue un méga-contrat de 4,5 milliards de dollars pour la construction de deux lignes de train monorail

(Agence Ecofin) - Le gouvernement égyptien, par l'intermédiaire de l'Autorité Nationale des Tunnels, a signé un accord avec un consortium composé de Bombardier Transportation, Orascom Construction PLC et Arab Contractors, pour la conception et la construction de deux systèmes de monorail automatisés dans le cadre d'un contrat d'une valeur de près de 4,5 milliards de dollars.

La première ligne de monorail, avec 21 stations, s'étendra sur 54 km de l'Est du Caire jusqu'à la nouvelle capitale administrative. La deuxième ligne, qui comptera 12 stations, aura une longueur de 42 km, reliant la ville du 6 octobre à Gizeh.

Ces deux lignes viendront considérablement fluidifier la mobilité des habitants du Caire. En effet, elles pourront transporter environ 45 000 passagers par heure dans chaque sens, lorsque la capacité maximale sera atteinte, avec des vitesses d’exploitation atteignant 80 km/h. Le temps de trajet de l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative sera d'environ 60 minutes, tandis que celui de la ville du 6 octobre à Gizeh sera d'environ 42 minutes.

Dans l'éxécution du chantier, Orascom Construction et Arab Contractors s’occuperont des travaux de génie civil tandis que Bombardier Transportation, dont l’apport s’élève à 2,85 milliards de dollars, assurera la fourniture et l’installation du matériel électrique et mécanique des deux lignes, dont 70 trains Bombardier Innovia Monorail 300 à quatre voitures, soit un total de 280 voitures.

Le groupe canadien s’occupera entre autre chose de la mise en place de la signalisation Bombardier Cityflo 650, du centre de contrôle des opérations ainsi que l'exploitation et la maintenance des véhicules et des systèmes en bordure de voie.

En vertu du contrat, le consortium sera responsable de l'exploitation et de la maintenance des deux lignes de monorail sur une période de 30 ans.



Romuald Ngueyap