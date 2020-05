L’aéroport international du Cap élu meilleur aéroport d’Afrique

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud rafle la mise en termes de qualité de services aéroportuaires sur le continent. Skytrax, l’organisme britannique de notation et d’audit du transport aérien, a dévoilé le lundi 11 mai 2020 le classement des meilleurs aéroports dans le monde. Pour la cinquième année consécutive, l’aéroport international du Cap a été élu meilleure plateforme d’Afrique.

Plus de 100 nationalités clientes ont participé à l’établissement de ce classement basé sur une enquête menée de septembre 2019 à février 2020. Cette enquête évalue l'expérience des voyageurs à travers différents services aéroportuaires et indicateurs de performance clé : de l'enregistrement, les arrivées, les transferts, les achats, la sécurité et l'immigration jusqu'au départ de l’aéroport.

Le classement africain est complété par les aéroports de Durban King Shaka ( 32e mondial), Johannesburg (36e mondial) et Sir Seewoosagur Ramgoolam de Maurice (92e mondial).

Au plan mondial, l’aéroport international du Cap se classe, par ailleurs, deuxième dans la catégorie des aéroports de 10 à 20 millions de passagers derrière l’aéroport japonais Chubu Centrair Nagoya, mais devançant Hambourg en Allemagne.

Pour David John Maynier, ministre provincial des Finances et des Opportunités économiques du Cap occidental, « ce prix est une lueur d'espoir pour tous dans l'industrie du tourisme, en cette période difficile ».

L’aéroport international King Shaka de Durban rafle aussi les prix de meilleur aéroport mondial dans la catégorie de 5 à 10 millions de passagers, de meilleur aéroport régional et de meilleur personnel aéroportuaire en Afrique.

Les Skytrax World Airport Awards, qui ont commencé en 1999, sont considérés comme une référence de qualité dans l'industrie aéroportuaire mondiale, évaluant le service client et les installations.

Romuald Ngueyap

