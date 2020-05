La Société d’exploitation du Transgabonais a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 15 % en 2019

(Agence Ecofin) - Les défaillances techniques sur le rail gabonais en 2019 n’ont pas entaché les performances opérationnelles de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), malgré les déraillements enregistrés. L'année écoulée, l’exploitant du chemin de fer gabonais a généré un chiffre d’affaires de 78,1 milliards FCFA ($129 millions) contre 67,7 milliards ($112 millions) en 2018, soit une amélioration de 15,4 %, révèle la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF).

Ces revenus à la hausse ont principalement été boostés par l’activité de fret. Le volume global de marchandises transportées par rail au Gabon s’est apprécié de 22,7 %, entre janvier et décembre 2019, atteignant 7,2 millions de tonnes. Une croissance due au dynamisme de l’activité́ minière (notamment le manganèse) et des industries du bois, notamment les bois débités conteneurisés.

Le trafic passagers a toutefois connu une contraction de 1,9 %, passant de 328 222 en 2018 à 321 920 voyageurs en 2019.

La Setrag, dans le cadre du Programme de remise à niveau (PRN) de la voie, poursuit les travaux de réhabilitation du chemin de fer. Lancé en mars 2018 et évalué à plus de 200 milliards FCFA ($336 millions), il consiste, entre autres, au remplacement des traverses en bois par des traverses bibloc sur 650 km de voies ferrées, au traitement complet des 83 zones identifiées comme instables ainsi qu’à la réhabilitation et la construction de nouvelles gares.

Romuald Ngueyap

