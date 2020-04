(Agence Ecofin) - Le gouvernement tanzanien a débloqué 10 milliards de shillings tanzaniens (environ 4,3 millions de dollars) pour soutenir l'Autorité des chemins de fer Tanzanie-Zambie (TAZARA), indique un communiqué publié le 11 avril par le ministère des travaux publics et des transports. « Le financement fait partie des efforts visant à redonner vie à TAZARA et lui permettre de se maintenir à flot » a déclaré le ministre, Isack Kamwelwe.

Ce soutien financier du gouvernement tanzanien tranche avec les conclusions de la 63e réunion du Conseil des ministres de la TAZARA, tenue à Dar es Salaam le 12 octobre 2019, qui constataient que les performances de la compagnie restaient inférieures au seuil de rentabilité, et nécessitaient dès lors une action immédiate dont une recapitalisation.

Afin d’optimiser les recettes, les ministres avaient également convenu d’adopter des politiques préférentielles dans les pays concernés pour qu'au moins 30 % des marchandises volumineuses soient transportées par chemin de fer.

Rappelons que le chemin de fer Tanzanie-Zambie est un projet binational détenu conjointement par les gouvernements tanzanien et zambien à 50/50. Il a été construit et financé par la Chine entre 1970 et 1975. Avec 1860 km de longueur, il relie la Zambie sans littoral au port de Dar es Salaam en Tanzanie.

Romuald Ngueyap

Lire aussi : https://www.agenceecofin.com/transports/1510-70130-tazara-le-gestionnaire-du-chemin-de-fer-binational-qui-relie-la-tanzanie-a-la-zambie-va-etre-recapitalise