Maroc : le projet d’extension du TGV vers Agadir avance en dépit de la crise sanitaire

(Agence Ecofin) - Le Maroc maintient son cap dans la réalisation de ses chantiers structurants malgré la crise sanitaire de Covid-19. C’est le cas par exemple de la ligne à grande vitesse (LGV) qui doit relier Marrakech et Agadir.

Le gouvernement vient de publier un décret actant la mise à la disposition de l’Office national des chemins de fer (ONCF) de 16 autres hectares de terrain relevant du domaine privé de l’État. Ce terrain est situé dans le quartier de Hay Mohammadi (préfecture d’Agadir Ida-Outanane). En mars, un décret similaire autorisait déjà l’expropriation d’un terrain de 4 hectares pour la réalisation du projet.

La construction de ligne à grande vitesse (LGV) entre Marrakech et Agadir est un engagement pris par le roi Mohammed VI, le 6 novembre 2019, au cours d’un discours à la nation à l’occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. Cette voie ferrée sera longue de plus de 230 km et s’inscrit dans « la perspective d’une extension ultérieure au reste des provinces du sud », avait déclaré le roi Mohammed VI.

A sa mise en service, elle contribuera non seulement au désenclavement de l’ensemble de la région, mais surtout à son développement et à son essor économique, en dynamisant notamment le transport des personnes et des marchandises, et en apportant un soutien aux secteurs économiques en général, aux activités d’export et au tourisme en particulier.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

08/11/2019 - Le Maroc va construire une voie ferrée de plus de 230 km entre Marrakech et Agadir pour désenclaver les provinces du Sud

02/12/2019 - « Al Boraq » le TGV marocain souffle sa première bougie avec 2,5 millions de passagers au compteur

27/01/2020 - Maroc : la construction de la voie express de 1 055 km entre Tiznit et Dakhla dans le Sahara occidental va bon train