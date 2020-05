(Agence Ecofin) - Le ministère égyptien de la Planification et du Développement économique a publié, lundi 11 mai, un rapport complet sur les projets de construction achevés et en cours de juillet 2014 à juin 2021, durée du mandat présidentiel d’Abdel Fattah al-Sissi. Le rapport, intitulé « Seven Years Of Building », a révélé que de juillet 2014 à décembre 2019 le secteur des transports a vu 531 projets terminés, pour un coût de 175 milliards EGP ($11 milliards). 146 autres projets sont toujours en cours d’exécution pour une enveloppe totale de 478 milliards EGP ( $30 milliards).

Globalement, l’Égypte a finalisé plus de 16 000 projets de développement et de services dans tous les secteurs pour une valeur de 2 200 milliards EGP ($140 milliards) depuis l’accession au pouvoir de Fattah al-Sissi, il y’a 6 ans. 9000 autres projets d’un montant de 2 000 milliards EGP ($127 milliards) sont actuellement à des stades différents d’exécution.

La ministre de la Planification, Hala el-Saeed (photo), a souligné que l'Égypte accorde une attention particulière aux investissements dans des projets nationaux et de développement dans tous les secteurs, pour offrir des possibilités d'emploi aux jeunes et réduire les taux de chômage, augmentant ainsi la croissance économique du pays.

Romuald Ngueyap

