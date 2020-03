L’Algérie va introduire un test psychotechnique dans les examens d’obtention du permis de conduire

(Agence Ecofin) - Les autorités algériennes élaborent actuellement un test psychotechnique informatisé pour les candidats au permis de conduire et au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de personnes et de marchandises.

Ce nouveau test « permet de déterminer les aptitudes à la conduite des candidats à travers l'évaluation de leurs capacités cognitives et de leurs réflexes psychomoteurs », explique Ahmed Nait El-Hocine (photo), chargé de la Délégation nationale de sécurité routière en Algérie, précisant que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la révision de tous les textes réglementaires régissant la sécurité routière, conformément aux instructions du président de la République, quant au durcissement des mesures à l'encontre de tout comportement criminel dans la conduite automobile, notamment en ce qui concerne les moyens de transport collectif et scolaire.



Dans une récente communication, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, indiquait que le facteur humain demeurait la cause principale des accidents de route dans 96% des cas recensés dans le pays. Pour la seule année 2019, les routes algériennes ont enregistré 22 500 accidents corporels entrainant 3 200 décès et 31 000 blessés.

Pour inverser la tendance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le renforcement des mesures juridiques adéquates pour la criminalisation du comportement des conducteurs, le recours aux moyens modernes de contrôle à distance de la vitesse, le renforcement de l'éclairage public au niveau des voies express ainsi que l'inspection régulière de la signalisation routière.

Romuald Ngueyap

