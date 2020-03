(Agence Ecofin) - Le chronogramme d'exécution des travaux de construction du pont route-rail, censé relier Kinshasa et Brazzaville, est désormais connu. La vice-Première ministre de la RDC chargée du Plan, Elysée Munembwe, l’a dévoilé au cours d’un point de presse le 10 mars 2020 à Kinshasa.

A l’en croire, le démarrage des travaux de construction de ce méga projet pourrait intervenir en 2023, et ce, au terme de l’élaboration de toute la documentation technique et de la contractualisation du projet. Une fois démarré, le chantier est prévu pour être livré d’ici 2028, a-t-elle indiqué.

L’ouvrage, qui reliera les deux capitales les plus rapprochées au monde, consiste en un pont à péage de 1,575 km de long, au-dessus du fleuve Congo. Il comprend une voie ferrée, une route à double ligne, des passages piétons et un poste de contrôle frontalier de chaque côté. Le coût des travaux est estimé à 550 millions de dollars dont 210 millions seront mobilisés par la Banque africaine de développement (BAD).

Le ministre des Transports et Voies de communication, Didier Mazengu, a toutefois laissé entendre que la réalisation de ce projet est tributaire de certaines réalisations notamment la construction du chemin de fer Kinshasa-Ilebo, la réhabilitation de la route Matadi-Kinshasa, et surtout la construction du port en eaux profondes de Banana, dont le démarrage des travaux est annoncé pour la fin de l’année en cours.

Pensée depuis les années 90 sous l’ère de Mobutu Sese Seko, cette infrastructure, très attendue, entre dans le cadre des grands projets prioritaires du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Il s’agit d’assurer la continuité du système de transport le long du corridor Tripoli – Windhoek, qui traverse le Tchad, le Cameroun, les deux Congo et l’Angola, et aussi de faciliter l’importation et l’exportation des marchandises entre le port de Matadi (en RDC) et le port commercial de Pointe-Noire au Congo.

Romuald Ngueyap

