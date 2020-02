Bénin : l'aéroport de Cotonou sera rénové, en attendant la construction de celui de Glo-Djigbé

(Agence Ecofin) - L'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou bénéficiera d’une cure de jouvence. À l’issue du récent Conseil des ministres, le gouvernement béninois a annoncé la rénovation du plus grand aéroport du pays. Il sera question d'étendre les travaux au hall « départ » de l'aérogare passagers, et de faire des aménagements connexes au pavillon présidentiel, ainsi qu'au salon d'honneur.

Par ailleurs, il est prévu l'acquisition et l'installation d'un système d'information moderne. Celui-ci regroupera plusieurs modules informatiques, et permettra de gérer les opérations aéroportuaires de manière efficiente, pour assurer une plus grande satisfaction aux voyageurs. Il s'agira tout particulièrement de faciliter les formalités d'enregistrement, promouvoir l'affichage automatique des vols, garantir la corrélation bagages-passagers, et aider à une meilleure facturation des prestations.

« Les aménagements visent à donner une nouvelle dimension à l'ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, à améliorer les services aux passagers et à le conformer davantage aux standards internationaux », explique le communiqué final du Conseil des ministres. Pour ce faire, les ministres concernés ont été instruits, à travers la Société des aéroports du Bénin, de procéder à la signature des contrats y relatifs avec les prestataires retenus.

La rénovation de l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou s’inscrit dans le cadre du programme national de mise à niveau des infrastructures aéroportuaires.

Il est également prévu la construction de l'aéroport international de Glo-Djigbé, commune située à 18 kilomètres au nord de Cotonou. Lancés le 10 mars 2017, les travaux préliminaires sont presque tous achevés. Son coût global est estimé à 360 milliards FCFA (617 millions de dollars), dont 145 milliards FCFA (248 millions de dollars) de financement public et 215 milliards FCFA (368 millions de dollars), provenant du secteur privé. L’édification de ce nouvel aéroport international est confiée à la société China Airport Construction Group Corporation, avec l'assistance technique d'Aéroports de Paris Ingénierie.

Romuald Ngueyap