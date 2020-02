Côte d’Ivoire : Africa world Airlines va assurer la liaison aérienne Accra-Abidjan, à partir du 14 février prochain

(Agence Ecofin) - La compagnie aérienne ghanéenne, Africa World Airlines, va effectuer le démarrage de ses vols entre Accra et Abidjan, à partir du 14 février prochain. L’annonce a été faite par son chef des opérations, Sean Mendis, à l’occasion d’une cérémonie de lancement de ses activités à Abidjan, le lundi 10 février 2020.

Cette nouvelle liaison aérienne entre Accra et Abidjan sera assurée à raison de six vols par semaine, avec une flotte composée de 8 avions de 50 sièges chacun.

Africa World Airlines portera ainsi à dix le nombre de destinations qu’elle dessert en Afrique. Il s’agit d’Accra, Kumasi, Takoradi, Tamalé, Wa, Lagos, Abuja, Monrovia, Freetown, et désormais Abidjan.

Selon les responsables d’Africa World Airlines, la compagnie occupe la tête des transporteurs aériens au Ghana avec plus de 58% de parts de marché sur les destinations locales et ouest-africaines. Elle assure également la correspondance sur des vols internationaux, en partenariat avec plusieurs autres compagnies dont Qatar Airways, Emirates et Ethiopian Airlines.

André Chadrak