Niger : l’aéroport de Zinder passe officiellement sous la gestion de l'Asecna

(Agence Ecofin) - L’aéroport de Zinder est passé officiellement, mardi 11 février 2020, « aux activités communautaires de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) », a informé Mohamed Moussa, directeur général de l’Asecna, au sortir d’une audience chez le Premier ministre Brigi Rafini.

Ce qui signifie « concrètement que l’aéroport de Zinder a atteint le niveau nécessaire pour devenir un aéroport international », a-t-il expliqué. Et donc, sa gestion, son fonctionnement et la gestion de son personnel relèvent désormais de la compétence des 18 Etats membres.

Plus précisément, l’Asecna prendra en charge le personnel, la gestion technique de l'aéroport, l'exploitation des services de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique, l'exploitation et l'entretien des installations de communication, de navigation, de surveillance et de la météorologie aéronautique de l'aéroport de Zinder.

Il faut rappeler que c’est depuis 1990 qu’a débuté le processus devant aboutir à cette inscription sur la liste de l’Asecna.