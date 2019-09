Le Zimbabwe alloue 13 millions USD à la modernisation de l’aéroport international de Bulawayo

(Agence Ecofin) - 13 millions de dollars : c’est l’enveloppe qui sera allouée au démarrage de la phase 2 des travaux de modernisation et d’expansion de l’aéroport international Joshua Mqabuko Nkomo de Bulawayo, la deuxième grande ville du Zimbabwe.

L'annonce a été faite cette semaine par Margaret Mantiziba, directrice générale par intérim de l'Autorité de l'aviation civile du Zimbabwe (CAAZ).

« Nous avons déjà prévu dans le budget une enveloppe de 13 millions de dollars qui nous aidera à lancer la phase II du projet d'agrandissement de l'aéroport international JM Nkomo », a-t-elle déclaré.

Les travaux comprennent la construction d'une nouvelle tour de contrôle et d’une caserne de pompiers. Margaret Mantiziba a précisé son envie de voir s’achever le projet d’ici deux ans. Mais il faut encore plus de moyens financiers pour terminer cette phase 2.

Selon elle, un budget additionnel de 20 millions de dollars est nécessaire pour faire de cet aéroport une plateforme incontournable, dans la sous-région.

Troisième aéroport par son trafic après Harare et Victoria, l’aéroport international Joshua Mqabuko Nkomo est actuellement desservi par Fastjet, Air Zimbabwe et South African Airways. La plateforme est connectée, en vols directs, à Harare, Victoria et Johannesburg en Afrique du Sud.



Romuald Ngueyap

