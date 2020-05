Cameroun : Maersk lance la desserte du port de Kribi grâce à un mécanisme de partage de navires avec CMA CGM

(Agence Ecofin) - Le 8 mai 2020, le navire « Rhone Maersk » larguera ses amarres sur le terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi, dans la région du Sud du Cameroun. Selon nos sources, il ne s’agit plus d’une des nombreuses escales effectuées au port de Kribi, ces derniers temps, par le leader mondial du transport maritime, mais de l’inauguration officielle de la desserte de ce port par l’armateur danois.

En effet, apprend-on, Maersk et CMA CGM, 3e armateur mondial, qui fait d’ailleurs partie du tour de table du terminal à conteneurs du port de Kribi, lancent à cette date un mécanisme de partage de navires visant à mutualiser les coûts, à l’effet de desservir hebdomadairement la plateforme portuaire de Kribi.

« Ce nouveau service permettra aux clients de Kribi Conteneurs Terminal (KCT) de bénéficier d’un temps de transit favorable et d’une solution de transport de qualité à l’import et à l’export pour le Cameroun et les pays de la sous-région (Tchad et RCA). Il va renforcer la compétitivité du port de Kribi et accroître les volumes par la relance des importations et des exportations à partir de Kribi », explique la société en charge de la gestion du terminal à conteneurs de la plateforme portuaire de Kribi.

