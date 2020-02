Égypte : la Banque européenne d'investissement va injecter 2,7 millions EUR pour soutenir deux projets ferroviaires

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d'investissement (BEI) va accompagner l’Égypte dans la réhabilitation de la ligne 2 du métro du Caire et dans le projet de mise à niveau de la ligne ferroviaire Tanta – El Mansoura – Damietta.

L’institution financière européenne a signé un accord de 1,2 million d'euros avec l'Autorité nationale des tunnels (NAT) d’Égypte. Le financement, soutenu par le fonds de l’Initiative pour la résilience économique (ERI) de la banque, couvrira l’assistance technique pour l'étude de faisabilité de la réhabilitation de la ligne 2 du métro du Caire, ainsi que la rénovation du matériel roulant.

La BEI a également signé un accord de coopération avec le ministère égyptien de la Coopération internationale. Également couverte par le fonds ERI, la banque fournira une subvention de 1,5 million d'euros pour l'étude de faisabilité (dont une étude d'impact environnemental et social) du projet ferroviaire Tanta – El Mansoura – Damietta.

Ce projet consiste à la réhabilitation de 118 km de la ligne ferroviaire Tanta – El Mansoura – Damietta, au doublement de la section El Mansoura – Damietta, qui s'étend actuellement sur 65 km, et à la re-signalisation de l'ensemble de la ligne et des gares. Un chantier de fret et une liaison cargo vers le port de Damietta sont également à l'étude.

Le gouvernement égyptien s'attend à ce que ce projet améliore la sécurité, la disponibilité et la fiabilité de la ligne qui traverse le delta du Nil.

Romuald Ngueyap

