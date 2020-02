Ethiopian Airlines justifie sa décision de maintenir ses vols vers la Chine, au milieu de l’épidémie de coronavirus

(Agence Ecofin) - Ethiopian Airlines n’est pas près de stopper ses vols à destination de la Chine. Face à la presse le 7 février 2020, le président-directeur général de la compagnie nationale éthiopienne, Tewolde Gebremariam (photo), a expliqué le pourquoi d’une telle position.

« Comme l'Organisation mondiale de la santé [OMS] l'a clairement déclaré, la suspension des vols vers la Chine ne mettrait pas fin à l'épidémie de coronavirus, car des victimes du virus se trouvent dans d'autres pays », a justifié Tewolde Gebremariam.

Pour lui, la fermeture des liaisons avec la Chine, n’est pas un gage absolu pour se prémunir de la propagation du coronavirus sur le sol éthiopien. « Via Star Alliance, nous avons des accords de partage de code et des accords interlignes […] si nous arrêtons de voler vers la Chine, nous continuerons de transporter des passagers en Corée, aux Philippines, au Japon, en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande qui proviennent de la Chine », explique le PDG.

Ethiopian Airlines dessert la Chine depuis 1972. La compagnie aérienne transporte en moyenne 4 000 Chinois entre la Chine et l'Afrique quotidiennement. Elle connecte actuellement Pékin, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou et Chengdu.

« Nous ne devons pas isoler la Chine. Nous ne devons pas marginaliser les passagers chinois. Ce que nous devons faire, c’est contrôler les passagers conformément aux directives de l’OMS », soutient-il.

Actuellement, les compagnies africaines, EgyptAir, Royal Air Maroc, Kenya Airways, RwandAir, Air Mauritius, Air Madagascar et Air Algérie, ont tous suspendu leurs vols vers l’empire du Milieu. Ethiopian Airlines poursuit ses vols, mais a néanmoins réduit ses fréquences de 7 à 5 vols hebdomadaires vers Pékin, Guangzhou et Shanghai, et de 4 à 2 vers Chengdu. Seul le territoire semi-autonome de Hong Kong garde ses quatre connections par semaine.

« La Chine a une relation commerciale et d'investissement solide avec l'Afrique. Et Ethiopian Airlines est le principal transporteur qui relie la Chine à de nombreux pays africains. Si nous arrêtons les vols vers la Chine, nous rompons cette relation », a déclaré Tewolde Gebremariam.

Rappelons que l’épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 900 morts en Chine continentale, où le nombre de personnes infectées dépasse les 40 000, selon le bilan établi le 10 février par les autorités.

Romuald Ngueyap



