Libye - Tunisie : la réouverture des frontières entre les deux pays de nouveau sur la table des discussions

(Agence Ecofin) - Après l’élection du nouveau 1er ministre libyen, Abdulhamid Dbeibeh, la Tunisie a annoncé son intention de reprendre sa coopération avec Tripoli. Cependant, depuis juillet, Tunis maintient fermées ses frontières avec son voisin, en raison d’inquiétudes sécuritaires sur fond de covid-19.

Fermés depuis juillet 2021, en raison de la propagation du variant delta du coronavirus, les frontières terrestres entre la Tunisie et la Libye devraient bientôt ouvrir. L’annonce a été faite à l’issue d’une rencontre officielle entre Kaïs Saïed, président tunisien et Abdulhamid Dbeibeh, Premier ministre libyen, en visite depuis le jeudi 9 septembre, à Tunis.

En effet, les deux hommes d’Etat ont convenu d’un accord de principe sur la mise en place d'un protocole permettant la reprise du trafic terrestre et aérien « aussi rapidement que possible », a relevé le communiqué de la présidence tunisienne.

Kaïs Saïed a pour sa part ressassé les liens forts d’amitié de son pays avec la Libye. « Cette rencontre a permis de passer en revue les liens forts de fraternité et les relations fructueuses de coopération entre la Tunisie et la Libye dans divers domaines, et de réaffirmer l'unité de destin et la cohérence du développement, de la stabilité et de la sécurité dans les deux pays », a indiqué la présidence.

