Transgabonaise : le gouvernement donne son quitus au contrat de partenariat relatif au réaménagement de ce corridor

(Agence Ecofin) - La réhabilitation de la « Transgabonaise », la plus longue route du Gabon, va connaitre un coup d’accélérateur. Le Conseil des ministres, réuni ce 9 avril, a examiné et entériné le projet de décret portant approbation du contrat de partenariat relatif au réaménagement et à l’exploitation de cette « route économique ».

Ledit contrat avait été signé, le 24 octobre 2019, entre l’État gabonais et le fonds d’investissement français Meridiam dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).

Il porte sur le financement, l’aménagement et l’entretien de ce corridor pour un coût évalué à plus 600 milliards FCFA. Long de 780 km, le projet concerne deux principaux axes : les Nationales n°1 et 3 sur le tronçon Owendo-Ndjolé-Carrefour Leroy-Lastourville-Moanda-Franceville.

Cette route censée traverser le pays d’est en ouest permettra de relier les grands bassins agricoles du Gabon. Le projet sera réalisé puis exploité par la Société autoroutière du Gabon (SAG), détenue par Meridiam et Arise, pour une durée de 30 ans.

Rappelons que cette entreprise n’est pas à sa première expérience dans le pays. Elle a déjà développé plusieurs partenariats avec la République gabonaise qui ont notamment abouti à la construction du terminal minéralier d’Owendo.

Romuald Ngueyap

