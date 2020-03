Crash du vol 302 d’Ethiopian Airlines : le rapport préliminaire du BEA éthiopien assaille Boeing

10 mars 2019 – 10 mars 2020, un an jour pour jour que le Boeing 737 Max 8 d’Ethiopian Airlines s’écrasait six minutes après le décollage d’Addis Abeba. Le crash du vol 302 à destination de Nairobi a fait 157 victimes. Dans un rapport préliminaire publié lundi, le Bureau éthiopien d’enquêtes sur les accidents (BEA) blâme le constructeur américain Boeing, soulignant une défaillance de conception de l’avion et une formation des pilotes « jugée inadéquate » sur les avions Max.

Cet incident impliquant l'avion d'Ethiopian Airlines s'est produit moins de six mois après qu'un avion du même modèle a été impliqué dans un accident mortel similaire en Indonésie. Le crash de Lion Air, le 29 octobre 2018, avait fait 189 morts.

Selon les enquêteurs éthiopiens, le système de commande de vol en cause, connu sous le nom de MCAS, avait été activé à quatre reprises alors que les pilotes s'efforçaient désespérément de reprendre le contrôle de l'avion avant le crash.

Ce rapport intermédiaire, pratiquement pas différent de celui publié par le gouvernement en avril dernier, est arrivé trois jours après qu'un autre rapport du Congrès américain, a conclu que le développement du Boeing Max avait été entaché par des défauts de conception et une « culture de dissimulation » pour cacher des informations aux régulateurs et aux compagnies aériennes.

Le BEA éthiopien a formulé six recommandations, toutes destinées à Boeing et à la FAA (Federal Aviation Administration), qui a certifié l'avion en 2017. Il n'y a eu aucune recommandation pour Ethiopian Airlines, qui a défendu les actions de ses pilotes. Le rapport final est attendu d’ici la fin de l’année.

Depuis lors, 387 Boeing 737 max exploités par 59 compagnies aériennes ont été immobilisés à travers le monde. En janvier 2020, Boeing a arrêté la production de l’appareil jusqu'à ce que les régulateurs autorisent l'avion de ligne à voler à nouveau. Le constructeur américain a estimé que l’abandon ou la suspension de la production entraîneraient des pertes de l’ordre de 18,4 milliards de dollars.

Romuald Ngueyap



