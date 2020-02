(Agence Ecofin) - La décision a été prise au cours de la 3e séance du Conseil des ministres qui s’est tenue le mardi 4 février 2020.



« Le budget prévisionnel de l’Agence djiboutienne des routes (ADR) pour l’exercice 2020 est arrêté en produits à 2,3 milliards FD [$13 millions] », indique le communiqué final des travaux.

Créée en novembre 2013, l’ADR est une entreprise publique chargée de la mise en œuvre des travaux de construction, d'entretien et de réhabilitation du réseau routier national.

« Au courant de l’année 2020, l’Agence djiboutienne des routes compte poursuivre ses actions, principalement : les travaux d’entretien, de remise en état et réhabilitation des voies de circulation de la capitale et des régions. Il est programmé, en 2020, l’acquisition des nouveaux véhicules lourds et d’engins de chantier, la construction d’un hangar et d’un atelier pour l’entretien du parc automobile », poursuit le communiqué.

Ce projet de budget permettra à l’Agence de renforcer la performance du secteur routier et améliorer l’état des infrastructures routières du pays, clé de voûte de la compétitivité djiboutienne dans la Corne de l’Afrique.

Romuald Ngueyap

Lire plus :

Djibouti inaugure un deuxième corridor routier de 112 kilomètres vers l'Ethiopie