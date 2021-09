Le Nigeria se dote de scanners pour alléger les procédures de dédouanement dans ses ports

(Agence Ecofin) - Les ports nigérians sont réputés être les plus congestionnés de la sous-région et même d'Afrique. Une situation occasionnée entre autres par les longs délais qui caractérisent le dédouanement des marchandises. Un goulot pour l’économie nationale que le pays souhaite résorber.

Le Nigeria Customs Service, un service douanier indépendant placé sous la supervision du ministère nigérian des Finances, a annoncé la réception d’ici fin septembre de trois scanners. Ceux-ci seront utilisés dans les ports d'Apapa et de Tin Can Island dans l’Etat de Lagos et celui d'Onne dans l'Etat de Rivers pour donner un coup d’accélérateur aux procédures d'enlèvement des marchandises. C’est ce qu'a révélé Modupe Aremu, coordinatrice de la zone A du service douanier, le lundi 6 septembre.

La décision prise par l’administration douanière de déployer ses équipements technologiques résulte des plaintes incessantes des chargeurs et autres usagers des ports nigérians qui se sont insurgés contre l’application par la douane du contrôle physique à 100%. Une politique qui a empiré la lenteur observée au cours du dédouanement des marchandises et a favorisé la corruption.

L’opération qui se rapporte à l’utilisation des scanners dans le contrôle douanier est prévue pour s’étendre aux « différents ports maritimes, aéroports et frontières terrestres », d’après Modupe Aremu.

En janvier 2021, le contrôleur général des douanes du Nigeria, Hameed Ibrahim Ali, avait révélé qu’un total de 135 scanners serait déployé aux frontières pour stimuler la facilitation du commerce national.

Henoc Dossa (stagiaire)