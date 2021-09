Egypte : Alstom livre les deux premières rames des lignes de monorail en construction

(Agence Ecofin) - L'Egypte s'est engagée à développer et à améliorer les services de mobilité proposés à ses citoyens, tout en réduisant les embouteillages et l’impact sur l’environnement. C’est ainsi que le pays a amorcé, il y a deux ans, la construction du premier et plus long monorail d’Afrique.

« Les deux premières rames Innovia 300 d’Alstom destinées au projet de monorail du Caire sont arrivées dans la capitale égyptienne », rapporte le groupe Alstom dans une publication en date du mercredi 8 septembre.

Le géant français de l’industrie ferroviaire avait indiqué en juillet dernier avoir achevé la construction des deux véhicules ferroviaires, et entamé leur acheminement depuis son usine de Derby City (en Grande-Bretagne) pour le pays des pharaons.

Dotées de 8 voitures chacune, les deux locomotives entièrement automatisées et sans conducteur font partie d’une série de 70 trains (accompagnés de 280 voitures) commandés par l’Egypte dans le cadre de l’exploitation de ses deux premières lignes de monorail en construction.

Le projet des deux lignes de monorail égyptiennes est conçu pour connecter le Grand Caire aux zones métropolitaines périphériques. La première ligne longue de 54 km reliera l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative, avec 21 stations sur l’itinéraire. Alors que la deuxième ligne de 42 km, dotée de 12 stations, raccordera la ville du 6 octobre à Gizeh.

Evalué à 4,5 milliards $ (dont un apport de 2,85 milliards d’Alstom), ce réseau ferroviaire spécifique dont la mise en service est prévue pour 2023 transportera environ 45 000 passagers par heure dans chaque sens.

Le projet dans son ensemble (la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance) a été confié, en août 2019, à un consortium constitué de Bombardier Transportation (rachetée par Alstom), Orascom Construction PLC et Arab Contractors. En vertu du contrat signé, le consortium assurera pendant 30 ans, l'exploitation et la maintenance des deux lignes.

Henoc Dossa (stagiaire)

Lire aussi : 13/08/2019 - L'Egypte attribue un méga-contrat de 4,5 milliards de dollars pour la construction de deux lignes de train monorail