Les ports de Côte d’Ivoire à l’école du modèle néerlandais

(Agence Ecofin) - Les autorités portuaires ivoiriennes ont effectué du 30 juin au 4 juillet, une mission de prospection dans les ports néerlandais.

Au cours de leur séjour, Hien Sié Yacouba, Directeur Général du port autonome d’Abidjan (PAA) et Hilaire Lamizana, Directeur Général du port de San Pedro (PASP) ont eu plusieurs séances de travail avec les responsables des ports de Rotterdam et d’Amsterdam.

Pour la délégation ivoirienne, il était question d’étudier des pistes de collaboration qui permettraient aux ports de Côte d’ivoire d’apprendre des succès engrangés jusqu’ici par les ports hollandais.

Le port de Rotterdam est en effet le port le plus important en Europe et le 4 e plus grand dans le monde, tandis que le port d’Amsterdam est le 4 e port le plus garni d’Europe en termes de fret avec environ 95 millions de tonnes de fret traités par an.

La délégation ivoirienne comprenait en outre Marius Bessy, conseiller technique en charge du suivi-évaluation des projets, du Conseiller technique chargé des affaires maritimes et portuaires, Col Kouassi Marcelin et du Directeur Général des Transports Terrestres et de la Circulation, Kouakou Romain, ainsi que Samou Diawara, chef du service communication et relations publiques au ministère des Transports.

Romuald Ngueyap