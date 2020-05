La BAD octroie 26 milliards de FCFA pour la construction du pont sur le Logone reliant le Cameroun au Tchad

(Agence Ecofin) - Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé l’octroi d’un don de 40 millions d’euros (26,2 milliards de FCFA) au Cameroun et au Tchad pour la construction, sur le fleuve Logone, d’un pont reliant les deux pays, entre les villes de Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad), nous apprend Investir au Cameroun.

Dans un rapport soumis par l’équipe de gestion du projet au Conseil d’administration de la Banque, il est indiqué que les fonds serviront à co-financer les coûts de construction du pont, des routes y donnant accès, ainsi que des études de faisabilité y ayant trait. Une fois achevé, le pont devrait renforcer l’intégration bilatérale et sous-régionale et les échanges commerciaux transfrontaliers, offrir une protection à ceux qui traversent la rivière et à leurs biens, et raffermir les liens socioculturels entre les deux pays. « Plus précisément, le projet vise à promouvoir les échanges entre les États, en particulier entre le Cameroun et le Tchad, à réduire le temps des déplacements et les frais de transport y afférents, et à améliorer l’accès à des services de base par les habitants des localités voisines », note le rapport.

Long de 620 mètres, cette infrastructure est la 2e de ce type qui sera construite entre les deux pays, après le pont Nguéli, qui relie les villes de Kousseri, au Cameroun, et Ndjamena, la capitale tchadienne. Les travaux de construction du pont sur le Logone qui dureront 36 mois ont été confiés au consortium Razel Cameroun-Razel Fayat-Sotcocog.

