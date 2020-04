Guinée : le Covid-19 hâte la reprise du transport passager sur le train Conakry Express, à l’arrêt depuis 7 mois

(Agence Ecofin) - Le train Conakry Express va renouer avec le transport des passagers d’ici une semaine, a annoncé le directeur général adjoint de la Société nationale des chemins de fer de Guinée (SNCFG), Mohamed Fonfing Diakhaby. C’est à la faveur de la récente décision gouvernementale annonçant la gratuité des transports, en riposte aux impacts sociaux du Covid-19 dans le pays.

Le Conakry Express, doté de 10 wagons de 118 places chacune est à l’arrêt depuis le 20 septembre 2019. Interrogé par Mediaguinee, Fonfing Diakhaby a expliqué que cette suspension était essentiellement due à l’envahissement des voies par des ordures. Une situation récurrente qui ne permettait plus l’exploitation dans des conditions de sécurité et de sureté, pointant ainsi un doigt accusateur sur les populations riveraines qui orchestrent cette obstruction de rails.

Pour la reprise du transport passager, le responsable de la SNCFG a indiqué qu’un contrat d’assainissement vient d’être conclu avec la société ALBAYRAK, qui est également en sous-traitance avec la ville de Conakry. « Cette société a évalué les ordures qui sont sur la voie […] ils ont pris l’engagement de dégager les ordures dans une semaine. Donc le train pourra reprendre sa course dans une semaine », a-t-il dit. A sa mise en service, le Conakry Express pourra transporter 5 000 passagers par jour, en respectant les nouvelles règles sanitaires.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre guinéen a annoncé une enveloppe de 8 milliards de francs guinéens ($837 000) pour soutenir la gratuité des transports publics en bus et par voie ferroviaire (Conakry Express) jusqu’au mois de juin. Cette mesure sociale fait partie du plan de riposte économique alors que le Covid-19 a déjà fait plus de 160 cas confirmés de contaminations, dont cinq personnes guéries dans le pays.

Romuald Ngueyap

