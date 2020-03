Nigeria : le coronavirus retarde l’achèvement du chemin de fer Lagos-Ibadan construit par la Chine

(Agence Ecofin) - Le ministre nigérian des Transports Rotimi Amaechi (photo) a imputé le retard dans l'achèvement du projet ferroviaire Lagos-Ibadan à l'épidémie mondiale de coronavirus (COVID-19).

Intervenant sur une chaîne de télévision locale la semaine dernière, il a fait savoir que les employés de la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), la société adjudicataire du projet de $1,5 milliard, étaient toujours en Chine sur instruction de leur gouvernement.

« Sans le coronavirus, nous aurions déjà terminé le chemin de fer Lagos-Ibadan qui est pratiquement achevé », a-t-il dit. En novembre 2019, Rotimi Amaechi avait rassuré les Nigérians que cette ligne de 156 km, qui accusait plusieurs mois de retard, serait livrée d'ici mai 2020. Une échéance qui est désormais improbable.

A l’échelle mondiale, le coronavirus a déjà infecté environ 110 000 personnes et tué plus de 3 830 depuis le début de l'épidémie en décembre dans la ville chinoise de Wuhan. Le Nigeria a enregistré son premier cas fin février lorsqu’un homme d'affaires italien a atterri à Lagos, la ville la plus peuplée du pays. Depuis lors, plus de 100 personnes ont été mises en quarantaine dans les États de Lagos et Ogun.

Romuald Ngueyap

