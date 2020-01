En 2019, le port de Takoradi, premier port commercial du Ghana, a traité 9,9 millions de tonnes de marchandises

(Agence Ecofin) - Le port commercial de Takoradi au Ghana améliore ses performances opérationnelles. En 2019, la plateforme a enregistré un trafic total de 9,9 millions de tonnes de marchandises, a annoncé la direction du port. Il s’agit d'une hausse significative comparée aux 8,2 millions de tonnes traitées l’année précédente.

Les données compilées montrent, par ailleurs, que la plateforme a enregistré une augmentation de 2,2 millions de tonnes métriques des exportations, soit une croissance de 42 %. Toutefois, les importations ont connu une baisse de 13 %.

Stratégiquement situé à 225 km à l'ouest d'Accra et à 300 km à l'est d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, le port de Takoradi attire toujours plus de navires. En 2019, l’infrastructure a accueilli 743 navires commerciaux (contre 645 en 2018) et 793 navires pétroliers.

A en croire le directeur du port de Takoradi, le capitaine Ebenezer Afadzi, il faut s’attendre à une performance encore meilleure cette année alors que le port est engagé dans un vaste chantier d’extension de ses installations avec la construction d’un quai multifonctionnel sur le terminal atlantique.

La première phase du projet, lancé en aout dernier, consiste en la construction d’un mur de quai de 600 m de long avec chaussée, ainsi qu’au dragage du bassin du port afin de créer une profondeur de 16 m, contre 14 actuellement. Avec ce tirant d’eau, le port pourra accueillir des navires post-Panamax pouvant transporter jusqu’à 22 000 conteneurs. Cette étape évaluée à 200 millions de dollars devrait s’achever d’ici deux ans.

Idéalement connecté à son arrière-pays, le port de Takoradi, premier port commercial du Ghana, constitue une porte privilégiée pour les régions du Centre et du Nord du Ghana, ainsi que pour les pays enclavés voisins à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Romuald Ngueyap

