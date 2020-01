Ethiopian Airlines ajoute Chennai à son réseau, sa quatrième destination en Inde

(Agence Ecofin) - Ethiopian Airlines poursuit l’expansion de son réseau en Asie. A compter du 1er avril 2020, la compagnie nationale éthiopienne va ouvrir une nouvelle ligne (vol passager) entre Addis Abeba et Chennai en Inde.

La route, qu’elle exploitera sans concurrence, sera desservie trois fois par semaine (lundi, mercredi et samedi) en Boeing 787-8 Dreamliner de 270 sièges.

En ouvrant un vol commercial vers Chennai, Ethiopian Airlines entend ainsi servir de passerelle privilégiée, pour les touristes et investisseurs, entre l’Afrique et le sud de l’Inde.

Capitale de l'Etat du Tamil Nadu, la ville de Chennai, anciennement appelé Madras, constitue en effet un centre commercial, culturel et économique majeur dans cette partie du pays. Poumon industriel important, Chennai est le siège de nombreuses entreprises, en particulier manufacturières, de construction automobile et d'informatique.

Une fois lancée, Chennai deviendra la quatrième destination, en vol passager, d’Ethiopian Airlines en Inde. Le transporteur dessert actuellement Mumbai, New Delhi et Bangalore (depuis octobre dernier), en plus d’Ahmedabad, et déjà Chennai en vol cargo exclusivement.

Romuald Ngueyap

