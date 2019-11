Au Cameroun, la gestion de l’escale des navires au port de Douala-Bonabéri se fera en ligne, dès 2020

(Agence Ecofin) - Dès le 1er janvier 2020, toutes les procédures relatives à l’escale des navires au port de Douala-Bonabéri, principale porte d’entrée des marchandises au Cameroun, se feront désormais en ligne via une plateforme web accessible à partir du site httpp://www.pad.cm.

« La présente mesure, dont le but est d’optimiser le système d’information du port de Douala-Bonabéri, fera en sorte que l’annonce d’escale ainsi que la conférence maritime seront dorénavant dématérialisées dans ladite plateforme et la prise en compte de toute demande d’escale sera tributaire de l’envoi préalable du manifeste aux formats électroniques XML et PDF », explique Cyrus Ngo’o, directeur général (DG) du Port autonome de Douala (PAD).

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle mesure, indique le DG, tous les agents maritimes sont invités à prendre attache avec la direction des systèmes d’information du PAD ou le secrétaire général de l’Association de la communauté portuaire nationale-port synthèse pour les diligences nécessaires. Pour les navires non pilotés, une équipe du PAD sera placée dans les points de chute desdits navires afin de noter les heures d’arrivée et de départ aux fins de facturation.

S.A.