Le Maroc va construire une voie ferrée de plus de 230 km entre Marrakech et Agadir pour désenclaver les provinces du Sud

(Agence Ecofin) - Les villes de Marrakech et d’Agadir (dans le Sud-ouest marocain) seront bientôt reliées par une ligne de chemin de fer. L’annonce a été faite par le roi Mohammed VI, le mercredi 6 novembre, au cours d’un discours à la nation à l’occasion du 44e anniversaire de la Marche verte.

Cette voie ferrée sera longue de plus de 230 km et s’inscrit dans « la perspective d’une extension ultérieure au reste des provinces du Sud », a déclaré le roi Mohammed VI.

A sa mise en service, elle contribuera non seulement au désenclavement de l’ensemble de la région, mais surtout à son développement et à son essor économique, en dynamisant notamment le transport des personnes et des marchandises, et en apportant un soutien aux secteurs économiques en général, aux activités d’export et au tourisme en particulier.

« Ce projet d’infrastructure ferroviaire constituera enfin un levier essentiel pour la création de nombreux emplois, non seulement dans la région de Souss (dont Agadir est le chef-lieu), mais aussi dans toutes les zones avoisinantes », soutient Mohammed VI.

A l’occasion de cette commémoration, le souverain marocain a également annoncé la poursuite des travaux de la voie express, de plus de 1 000 km, qui va d’Agadir à Dakhla en passant par Laâyoune, la plus importante ville du Sahara occidentale.

Pour rappel, la Marche verte est une grande marche pacifique, partie du Maroc le 6 novembre 1975 vers le Sahara espagnol (actuel Sahara occidental, disputé avec le Front Polisario), lancée par le roi marocain Hassan II dans le but de le récupérer, le considérant comme historiquement lié au Maroc et faisant partie du Sahara marocain.



Romuald Ngueyap



