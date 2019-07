Afrique du Sud : Le CSIR fournira un support de surveillance météorologique à la Transnet National Ports Authority

(Agence Ecofin) - Le Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) a signé un contrat de trois ans portant sur plusieurs millions de rands avec la Transnet National Ports Authority (TNPA) pour la maintenance des « Datawell Waveriders » et des stations éoliennes existants dans les huit principaux ports commerciaux d’Afrique du Sud.

Les deux organisations ont déclaré que ce partenariat constituait « une étape importante dans l'amélioration de la sécurité des transports maritimes et des opérations portuaires. Selon l'accord, les techniciens du CSIR assureront la maintenance des stations de contrôle de vent et d'enregistrement du niveau d'eau, afin d'assurer des données fiables et continues », a annoncé le CSIR ce lundi 8 juillet.

Le CSIR fournira également à TNPA un accès en temps réel aux informations sur les vagues, les vents et les courants, y compris la surveillance des mesures de marée et de sous-quille, des données qui sont d’une importance primordiale pour la sécurité de la navigation et des opérations portuaires.

TNPA, la division de Transnet Limited, est mandatée pour contrôler et gérer les huit principaux ports commerciaux sur le littoral sud-africain long de 2954 km. Il s’agit des ports de Richards Bay, Durban, Londres Est, Ngqura, Port Elizabeth, Mossel Bay, Le Cap et Saldanha.

Romuald Ngueyap