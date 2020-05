Covid-19: le projet "WeCAPS" aux côtés des ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre

(Agence Ecofin) - WeCAPS – Western and Central Africa Port Security – projet de l’Union européenne mis en œuvre par Expertise France, qui vise à améliorer la sécurité et la sûreté des ports en Afrique de l’Ouest et du Centre, accompagne les efforts déployés par les ports de la région pour gérer et atténuer l’impact du Covid-19.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme « Routes maritimes critiques » (CMR), a mis à la disposition des ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre « un outil de partage de connaissance et d’enseignement à distance, concernant le risque biologique, avec un accent porté sur le coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie Covid-19 associée, qui doit permettre aux acteurs portuaires d’avoir de bonnes connaissances de base sur la maladie, ses modes de propagation et les moyens à mettre en œuvre pour s’en protéger ».

Le projet a également fait parvenir un guide de bonnes pratiques, rédigé par l’expert en protection civile du projet sur la base des procédures opérationnelles des services des ports partenaires et des personnels primo-intervenants, qui leur permettra de poursuivre leurs activités et d’assurer des missions de sûreté et sécurité tout en respectant les gestes « barrière ».

A en croire Marion Piccio, chargée de la communication de WeCAPS, il est prévu l'acquisition de matériel de réponse opérationnel face à la crise sanitaire avec principalement des équipements de protection collective (thermomètres) et individuelle (tenues de protection), et du matériel de désinfection.



« Afin de soutenir les marchés d’approvisionnement locaux, le projet a décidé de privilégier l’achat du matériel sur place, appuyé, pour ce faire, par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) française, partenaire du projet, et les DUE qui ont dressé la liste des besoins des ports partenaires et référencé les fournisseurs. Le matériel devrait être livré au plus vite. »

Romuald Ngueyap



